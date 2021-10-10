القادسية يرفع عدد ملاعبه إلى 7

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وتخدم الملاعب، الإدارة التنفيذية لكرة القدم من خلال إقامة المباريات والتدريبات عليها، وكذلك أكاديمية كرة القدم، حيث تستوعب في الساعة الواحدة أكثر من 64 لاعبا لكرة القدم، ونحو 512 لاعب في اليوم الواحد.
يذكر أن ملاعب العشب الصناعي أضيفت إلى ملاعب العشب الطبيعي، حيث توجد في النادي 3 ملاعب بالعشب الطبيعي بمساحات مختلفة قانونية القياسات للتدريب والمباريات ليصبح كامل العدد 7 ملاعب لكرة القدم.
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