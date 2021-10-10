القادسية يرفع عدد ملاعبه إلى 7

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أنهت إدارة القادسية مشروع إضافة ملعبين جديدين لكرة القدم بالعشب الصناعي، بهدف زيادة المرافق، ليصبح عدد الملاعب ذات العشب الصناعي 4 ملاعب، الأول في ملاعب الراكة الرديفة، والثلاثة الأخرى في منشأة النادي الرئيسة بالخبر.

وتخدم الملاعب، الإدارة التنفيذية لكرة القدم من خلال إقامة المباريات والتدريبات عليها، وكذلك أكاديمية كرة القدم، حيث تستوعب في الساعة الواحدة أكثر من 64 لاعبا لكرة القدم، ونحو 512 لاعب في اليوم الواحد.

يذكر أن ملاعب العشب الصناعي أضيفت إلى ملاعب العشب الطبيعي، حيث توجد في النادي 3 ملاعب بالعشب الطبيعي بمساحات مختلفة قانونية القياسات للتدريب والمباريات ليصبح كامل العدد 7 ملاعب لكرة القدم.