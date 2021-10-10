شكرا لقرائتكم خبر باستثناء الأخضر.. عرب آسيا يضلون طريق الانتصارات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حفلت الجولة الثالثة من التصفيات الآسيوية الأخيرة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 في قطر، بالمتعة والإثارة، حيث شهدت المباريات الست التي أقيمت يوم الخميس الماضي أرقاما جديدة.

وأفرد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على موقعه الرسمي تقريرا أشار خلاله إلى الأرقام التي نتجت عن خوض المباريات الماضية.

وقال «بينما يحول مشجعو 12 دولة انتباههم الآن إلى مباريات الجولة الرابعة، اليوم، يسلط الموقع الالكتروني للاتحاد الآسيوي لكرة القدم الضوء على بعض الأرقام التي لفتت الأنظار في الجولة الثالثة».

الأكثر انتصارات متتالية

أدى فوز أستراليا على عمان بنتيجة 3 /1 إلى أن يصنع المنتخب الأسترالي التاريخ بعد أن أصبح أول منتخب يفوز في 11 مباراة متتالية في تصفيات كأس العالم بنسخة واحدة. حيث بدأت مسيرته الناجحة بالفوز 3/ 0 على الكويت في سبتمبر 2019 ومنذ ذلك الحين لم ينظر إلى الوراء.

الثامن على التوالي

منتخب آخر لم يتوقف عن الفوز، وهو السعودي الذي استمر في أدائه المذهل في عام 2021 من خلال فوزه 1 /0 على اليابان سجله فراس البريكان، حيث حقق المدير الفني، الفرنسي هيرفي رينارد في هذه المرحلة 3 انتصارات من 3 مباريات في المجموعة الثانية، ليرفع عدد انتصاراته إلى 8 متتالية هذا العام.

سون ينهي انتظاره الطويل

منذ أن سجل الكوري الجنوبي سون هيونغ مين هدفا من ضربة جزاء أمام لبنان في الدور الثاني من التصفيات في يونيو الماضي، وبعد 9 مباريات لكوريا الجنوبية كان آخرها الفوز بنتيجة 8/ 0 على سريلانكا في 10 أكتوبر 2019، أنهى مهاجم توتنهام هوتسبير الجفاف أخيرا بتسجيله هدف الفوز المتأخر لكوريا الجنوبية أمام سوريا، يوم الخميس الماضي.

7 هدافين

مع خوض جميع الفرق الـ12 في الدور النهائي من التصفيات حتى الآن 3 مباريات، يوجد 7 لاعبين في رصيدهم هدفين هم: الثلاثي الأسترالي أوير مابيل وميتشل ديوك ومارتن بويل، والثنائي الإيراني مهدي تارمي وعلي رضا جاهنباخش، والسعودي صالح الشهري، والصيني وو لي.

مباريات دون أهداف

يظل العراق ولبنان الفريقين الوحيدين اللذين لم يهزا الشباك حتى الآن. التعادل السلبي بين الفريقين يوم الخميس يعني أنهما قد قطعا 270 دقيقة دون تسجيل أي هدف في الدور النهائي من التصفيات.

إثارة في التهديف

كان فوز الصين المثير بنتيجة 3 /2 على فيتنام هو الأعلى تسجيلا للأهداف في الجولات الثلاث من المباريات حتى الآن، حيث جاءت جميع الأهداف الخمسة في الشوط الثاني، حيث تمكن وو لي من خطف هدف الفوز الثمين للصين في الوقت المحتسب بدل الضائع بعد هدف نغوين تيان لينه في الدقيقة 90.

الثاني شوط النجاعة

الشوط الثاني هو الذي شهد تدفقا في الأهداف. فقد شهدت مباريات الخميس 14هدفا، 12 منها سجلت في الشوط الثاني. فيما سجل الأسترالي أوير مابيل والعماني المنظر العلوي فقط الشوط الأول.

الدفاع الأقوى

بدأت إيران بطريقة مماثلة عندما خاضت 9 مباريات متتالية بالدور النهائي من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018، دون أن تهتز شباكها. وكان الانتصار 1/ 0 على الإمارات بمثابة النجاح الثالث على التوالي للحارس علي رضا بيرانفاند دون أن تهتز شباكه، وأصبح الإيراني المنتخب الوحيد الذي يتمتع بسجل دفاعي مثالي.

النقطة الأولى

بعد 3 جولات، بقي فريق واحد فقط يبحث عن نيل نقاطه الأولى وهو منتخب فيتنام. يمكن للفيتناميين أن يعتبروا أنفسهم غير محظوظين، فبعد أن استعادوا التعادل في وقت متأخر أمام الصين، تم حرمانهم من نقطة ثمينة في الوقت القاتل. ويأمل فريق المدرب بارك هانغ في حظ أفضل أمام عمان في الجولة الرابعة.