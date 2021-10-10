شكرا لقرائتكم خبر الصيني.. المنتخب الأخطر على الأخضر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لا يتكئ المنتخب السعودي الأول لكرة القدم على تاريخ ناصع في مواجهاته أمام المنتخب الصيني في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم، لكن الأخضر لن يعير ذلك اهتماما عندما يستضيف التنين الصيني غدا على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة (الجوهرة) في إطار الجولة الرابعة من التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العام 2022 في قطر.

وبدا واضحا علو كعب المنتخب الصيني في المواجهات السابقة وهو ما يجبر المدير الفني للمنتخب السعودي، الفرنسي هيرفي رينارد ورجاله لاستدعاء كل ما لديهم من أجل فرملة تفوق التنين الصيني بتحقيق فوز يكفل للأخضر الاستمرار بنجاح نحو تحقيق التواجد بكأس العالم للمرة السادسة بعد أعوام 1994 و1998 و2002 و2006 و2018, وواجه المنتخب السعودي نظيره الصيني بتصفيات كأس العالم 5 مرات دون أن ينجح في تحقيق الفوز عليه، حيث خسر أمامه 4 مرات، وتعادل مرة واحدة فقط.

جميع اللقاءات التي جرت بين المنتخبين في التصفيات كانت ضمن التصفيات الخاصة بكؤوس العالم أعوام 1982 و1990 و1998، حيث كان اللقاء الأول بينهما ضمن تصفيات كأس العالم 1982 وانتهى بفوز الصين ذهابا 4/ 2 وإيابا 2/ 0 ، وخلال هذا المشوار فشل المنتخب السعودي في التأهل للنهائيات.

وعلى الرغم من خروج الأخضر بنقطة واحدة من مواجهتيه أمام الصين في تصفيات 1998 بعد أن خسر أمامه 0/ 1 وتعادل معه 1/1، إلا أنه تأهل للنهائيات التي جرت بفرنسا، وهو التأهل الثاني بعد الأول في الولايات المتحدة الأمريكية.

الأخضر والصيني بتصفيات المونديال

- التقيا 5 مرات

- فاز المنتخب الصيني 4 مرات

- تعادلا في مواجهة واحدة

- لم ينجح الأخضر في تحقيق الفوز

- 4 أهداف سجلها الأخضر بمرمى الصيني- 10 أهداف سجها المنتخب الصيني بمرمى الأخضر

مواجهاتهما الخمس بتصفيات المونديال

1982:

- السعودية 2 /4 الصين

- السعودية 0 /2 الصين

1990:

- السعودية 1 /2 الصين

1998:

- السعودية 0 /1 الصين

- السعودية 1 /1 الصين