شكرا لقرائتكم خبر هل يفي الاتحاد بوعده أم يستسلم لخصم النقاط؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وكانت إدارة الاتحاد سلمت هجر 3 ملايين ريال، فيما تبقى 4 ملايين و250 ألف ريال ستتوجب السداد في منتصف أكتوبر الحالي.
وجاءت مبادرة هجر بالموافقة على الجدولة دعما للفريق الاتحادي قبل خوضه نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال أمام الرجاء البيضاوي المغربي في أغسطس الماضي.
من جهتها، تعمل إدارة نادي الاتحاد جاهده لسرعة سداد المستحقات المتأخرة خشية تحول القضية للجنة الانضباط والأخلاق وتطبيق عقوبة خصم نقاط من رصيد الفريق مباشرة في حال عدم السداد خلال المدة الممنوحة من نادي هجر.
وأكدت مصادر مطلعة أن إدارة نادي هجر رفضت التفاوض حول جدولة جديدة للمبلغ المستحق، معلنة تمسكها بالتسديد في الوقت المتفق عليه مسبقا لطي هذا الملف الذي استغرق زمنا طويلا.
كانت هذه تفاصيل خبر هل يفي الاتحاد بوعده أم يستسلم لخصم النقاط؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.