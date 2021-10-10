شكرا لقرائتكم خبر هل يفي الاتحاد بوعده أم يستسلم لخصم النقاط؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تنتهي في 15 أكتوبر الحالي المهلة الممنوحة من إدارة نادي هجر لنظيرتها في الاتحاد للإيفاء ببقية مستحقات انتقال وإعارة الثلاثي فيصل الخراع ورياض البراهيم وأحمد الناظري للاتحاد في فترات سابقة، وذلك بعد اتفاق الإدارتين مسبقا على جدولة المستحقات البالغة 7 ملايين و250 ألف ريال في سبيل حصول الاتحاد على شهادة الكفاءة المالية.

وكانت إدارة الاتحاد سلمت هجر 3 ملايين ريال، فيما تبقى 4 ملايين و250 ألف ريال ستتوجب السداد في منتصف أكتوبر الحالي.

وجاءت مبادرة هجر بالموافقة على الجدولة دعما للفريق الاتحادي قبل خوضه نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال أمام الرجاء البيضاوي المغربي في أغسطس الماضي.

من جهتها، تعمل إدارة نادي الاتحاد جاهده لسرعة سداد المستحقات المتأخرة خشية تحول القضية للجنة الانضباط والأخلاق وتطبيق عقوبة خصم نقاط من رصيد الفريق مباشرة في حال عدم السداد خلال المدة الممنوحة من نادي هجر.

وأكدت مصادر مطلعة أن إدارة نادي هجر رفضت التفاوض حول جدولة جديدة للمبلغ المستحق، معلنة تمسكها بالتسديد في الوقت المتفق عليه مسبقا لطي هذا الملف الذي استغرق زمنا طويلا.