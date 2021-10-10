4 ميداليات لمنتخب الرماية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتمت أمس منافسات بطولة النخبة الخليجية للرماية على أسلحة ضغط الهواء (بندقية ومسدس)، والتي أقيمت (أون لاين) خلال المدة من 7 حتى 9 أكتوبر الحالي، بتحقيق رماة السعودية 4 ميداليات متنوعة. وجاءت نتائج فريق البندقية بتحقيق الرامي مسفر العماري للميدالية البرونزية على مستوى الفردي، ونتيجة منتخب البندقية على مستوى الفرق بتحقيق الرماة مسفر العماري وبدر العتيبي وعبدالرحمن الجحيدلي للمركز الأول والميدالية الذهبية. وفي منافسات المسدس حقق الرامي عطا الله العنزي المركز الأول والميدالية الذهبية على مستوى الفردي، وفي نفس المسابقة جاءت نتائج الفرق بتحقيق رماة الأخضر الميدالية الذهبية عن طريق الرماة عطا الله العنزي ومحمد الهلالي ومحمد المالكي.

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