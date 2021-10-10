شكرا لقرائتكم خبر تشافي يزيد تكهنات تدريبه برشلونة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد لاعب برشلونة السابق، المدير الفني الحالي لفريق السد القطري، تشافي هرنانديز أنه منفتح إزاء كل الاحتمالات فيما يخص المستقبل، مع تصاعد التكهنات بشأن إمكانية انتقاله لتدريب النادي الكاتالوني خلفا للمدرب الهولندي رونالد كومان المحاصر بالأزمات. وكان تشافي مرشحا بقوة لتدريب برشلونة قبل تولي كومان المهمة العام الماضي. وتولى تشافي تدريب السد منذ اعتزاله في 2019 وقاد الفريق للفوز بلقب الدوري بجانب 5 ألقاب في الكؤوس المحلية. وقال تشافي لمحطة «تي في إي» التلفزيونية الإسبانية «أي عرض سيجري تقييمه ثم سيتم اتخاذ القرار، لا أعرف إلى أين سيأخذني المستقبل لكني منفتح على كل الاحتمالات».

كانت هذه تفاصيل خبر تشافي يزيد تكهنات تدريبه برشلونة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.