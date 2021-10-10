شكرا لقرائتكم خبر نوير: أشعر كأنني في نهاية العشرينات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أشار قائد وحارس مرمى المنتخب الألماني مانويل نوير (35 عاما) إلى إمكانية بقائه في الملاعب لفترة أطول.

وفي مقابلة مع صحيفة «فيلت آم زونتاج» الألمانية الصادرة أمس، قال نوير «بالنسبة لي ليس عندي معيار يتعلق بالعمر، ولا أقول إن الختام سيكون مع سن الأربعين».

وحول خططه المتعلقة ببقية مشواره الاحترافي، قال نوير «يجب أن أكون قادرا على الأداء ويجب أن يكون الفريق في حاجة إلي، ويجب أن أستمتع وأن أكون في مزاج معتدل، كما أن من المهم بالنسبة لي العيش بوعي وتناول طعام صحي والنوم جيدا، وأن تكون حالة زملائي جيدة، وأنا أشعر بنفسي في حالة جيدة بدنيا، وكأنني في أواخر العشرينات».

وأعرب قائد وحارس مرمى نادي بايرن ميونخ عن اعتقاده بأن مسألة استمراره في حراسة المرمى تتوقف على عوامل معينة، وقال «من هذه العوامل ما يتعلق باللياقة، بحيث أكون في حالة بدنية جيدة وألا أذهب إلى التدريب متثاقلا، وأنا لا أحب أن أتدرب تحت تأثير المسكنات».

تجدر الإشارة إلى أن عقد نوير مع بايرن ينتهي في يونيو 2023.

حرمت الإصابة نوير من المشاركة أخيرا في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم قطر 2022، حيث لم يشارك مع المانشافت في مباراة رومانيا بسبب مشاكل في العضلة الضامة، ولعب مكانه مارك أندريه تيرشتيجن.

ولا تزال هناك حالة من الترقب حول ما إذا كان نوير سيتمكن من المشاركة في مباراة منتخب بلاده أمام مقدونيا الشمالية اليوم في سكوبي.