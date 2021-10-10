جيسدول مدرب للوكوموتيف

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - توصل المدرب الألماني ماركوس جيسدول لاتفاق يقضي بتوليه منصب المدير الفني لنادي لوكوموتيف موسكو الروسي في المستقبل القريب، حسبما أعلن النادي الروسي في بيان أمس. وسبق لجيسدول (52 عاما) تدريب هوفنهايم وهامبورج وكولن بالدوري الألماني. ومن المقرر أن يتولى جيسدول تدريب لوكوموتيف خلفا للمدرب الصربي ماركو نيكوليتش الذي تم فسخ عقده مع النادي. ويحتل لوكوموتيف المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الروسي الممتاز بفارق 6 نقاط عن المتصدر وحامل اللقب زينيت سان بطرسبرج. وبات جيسدول ثاني مدرب ألماني يتولى تدريب ناد بموسكو بعد ساندرو شوارتز الذي يتولى تدريب سبارتاك موسكو منذ 2020.

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