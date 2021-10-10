رامي مستر أولمبيا لكمال الأجسام

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - توج المصري، رامي السبيعي «بيج رامي» بلقب مسابقة مستر أولمبيا العالمية لكمال الأجسام (أكبر لقب للمحترفين في الاتحاد الدولي لكمال الأجسام) للعام الثاني على التوالي. وتفوق رامي على الأمريكي براندون كوري الفائز باللقب عام 2019 كما تفوق على الإيراني هادي جوبان الذي حل ثالثا. وبات بيج رامي أول بطل عربي وأفريقي يفوز بلقب مستر أولمبيا مرتين متتاليتين. ويتصدر الأمريكي لي هاني ومواطنه روني كولمان قائمة الفائزين بلقب مستر أولمبيا، بواقع 8 ألقاب لكل منهما ويقتسم النمساوي الأمريكي ارنولد شوارزنيجر والأمريكي فيل هيث المركز الثاني بسبعة ألقاب لكل منهما.

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