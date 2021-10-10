ليوناردو يطالب بمعاقبة مطارد مبابي

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وينتهي عقد مبابي مع سان جيرمان العام المقبل في الوقت الذي حاول فيه ريال مدريد أكثر من مرة التعاقد مع اللاعب.
وتردد أن سان جيرمان رفض عدة عروض من النادي الملكي لضم مبابي ولكن ليوناردو أعرب عن شعوره بأن المارد الإسباني يحاول المماطلة من أجل الحصول على خدمات نجم منتخب فرنسا في النهاية بالمجان.
وقال ليوناردو لصحيفة «فيستيفال ديللو سبورت» الإيطالية أمس»أعتقد أن ريال مدريد يقوم بمهمة لشراء مبابي في صفقة انتقال حر منذ فترة طويلة».
وأضاف «منذ عامين يتحدثون بشكل علني عن مبابي، ينبغي مقابلة ذلك بالعقاب».
وأوضح «من جانب ريال مدريد أرى عدم احترام لمبابي، هو ليس لاعبا عاديا، إنه أحد أفضل اللاعبين في العالم».
وأشار «المدرب، مجلس الإدارة، لاعبو ريال مدريد يتحدثون عن كيليان، أعتقد أن هذا جزء من خطتهم، هذا أمر غير محترم. فكرتنا تتمحور حول تمديد عقد مبابي، لم يتغير أي شيء في خططنا، كيليان جوهرة، إنه مثالي لباريس سان جيرمان، سيكون لدينا كيليان وليو ميسي ونيمار، لم نخطط أبدا لمستقبل باريس سان جيرمان بدون مبابي».
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