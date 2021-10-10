رقم هائل.. كم ينفق بيج رامي على عضلاته شهرياً ؟

الشارقة - اميمة ياسر -

توّج البطل المصري ممدوح السبيعي، الشهير بـ "بيج رامي"، ببطولة مستر أولمبيا 2021، للمرة الثانية على التوالي، اليوم الأحد، والتي استضافتها مدينة أورلاندو في ولاية فلوريدا الأمريكية.

وقبل أشهر وعقب تتويج "بيج رامي" بالبطولة الأولى، تحدث مسئول بارز في الاتحاد الدولي لكمال الأجسام، عن المبلغ الذي ينفقه البطل رامي السبيعي على بناء عضلاته.

وحينها، قال عادل فهيم، رئيس الاتحاد المصري والعربي والإفريقي، ونائب أول الاتحاد الدولي لكمال الأجسام، إن الاتحاد المصري لا ينفق على "بيج رامي"، بل يتم الإنفاق على أنشطة وبطولات الهواة، وليس المحترفين، خاصة أن اللعبة مكلفة جداً.

وأضاف فهيم أن مصاريف الاتحاد المصري تبلغ نصف مليون جنيه، وهو مبلغ لا يغطي مصاريف شهرين من إنفاق بيج رامي على اللعبة، من مكملات غذائية، وفيتامينات، وأطعمة وتدريبات أيضاً، وهو المبلغ الذي تغطيه شركات عملاقة كبرى، مشيراً إلى أن بيج رامي ينفق في 3 أشهر أكثر من ميزانية اتحاد كمال الأجسام كلها.

وشارك "بيج رامي" في منافسات بطولة مستر أولمبيا 2021 والتى استضافتها الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 7 أكتوبر حتى 10 من نفس الشهر.

يشار إلى أن ممدوح السبيعي دخل بطولة مستر أولمبيا هذا العام حاملاً لقب الموسم الماضي، بمشاركة الثلاثي المصري حسن مصطفى ومحمد شعبان وأحمد ورداني.