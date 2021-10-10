إسبانيا وفرنسا.. التشكيل الرسمي للمواجهة النارية في نهائي دوري الأمم الأوروبية

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن المديرين الفنيين لمنتخبيّ إسبانيا وفرنسا عن التشكيلة الأساسية للفريقين اللذين سيخوضان المواجهة النارية على ملعب "سان سيرو" بمدينة ميلانو الإيطالية، في نهائي بطولة دوري الأمم الأوروبية، والتي ستنطلق في تمام الساعة التاسعة إلا ربع بتوقيت القاهرة.

تشكيل منتخب إسبانيا

وأعلن المدير الفني للمنتخب الإسبتني، لويس إنريكى، عن تشكيل فريقه الأساسي الذي سيخوض به مواجهة فرنسا، حيث جاءت على النحو التالي:

حراسة المرمى: أوناى سيمون

خط الدفاع: أزبيليكويتا، لابورت، إريك جارسيا، ألونسو

خط الوسط: جافى، بوسكيتس، كوكى

خط الهجوم: فيران توريس، سارابيا، ميكيل أويارزابال

تشكيل منتخب فرنسا

على الجانب الآخر، أعلن ديديه ديشامب، المدير الفني لمنتخب فرنسا، عن تشكيل فريقه الرسمي للمواجهة المرتقبة، حيث ضمت كل من:

حراسة المرمى: هوجو لوريس

خط الدفاع: كوندى، فاران، كيمبيمبى

خط الوسط: تشواميني، بوجبا، ثيو هيرنانديز، بافارد

خط الهجوم: جريزمان، كيليان مبابى، كريم بنزيما

وكان المنتخب الإسباني قد تأهل إلي نهائي دوري الأمم الأوروبية، بعد الإطاحة بالمنتخب الإيطالي والفوز عليه 2-1، فيما حقق منتخب فرنسا ريمونتادا مثيرة على بلجيكا بنتيجة 3-2.