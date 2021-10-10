شكرا لقرائتكم خبر عن محمد أوناجم ينتظم فى تدريبات الزمالك بعد انتهاء إجازته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواجد المغربي محمد أوناجم، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، بنادي الزمالك في تدريبات الفريق اليوم الأحد، وانتظم أوناجم في التدريبات بعد عودته من المغرب عقب انتهاء إجازته القصيرة لزيارة أسرته، وشارك في التدريبات الجماعية للفريق بشكل طبيعي. جدير بالذكر أن أوناجم خارج حسابات الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون للمباراة المقبلة أمام توسكر الكيني بسبب عدم قيده في القائمة الأفريقية.

وخاض لاعبو الفريق تدريبات بدنية في مجمع الصالات قبل انطلاق المران، واعتاد الجهاز الفني على أداء اللاعبين لتدريبات خاصة في مجمع الصالات قبل التدريبات الفنية من أجل زيادة معدلات اللياقة البدنية.

ويخوض الزمالك لقاء الذهاب أمام توسكر الكيني يوم السبت المقبل بكينيا في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتطير بعثة الفريق إلى كينيا على ثلاث مراحل وسيسافر وفد اليوم الأحد الموافق 10 أكتوبر يضم الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي وإبراهيم زارع إداري الفريق والشيف الخاص بالفريق، على أن يسافر باقي أفراد البعثة غدًا الإثنين، على أن يسافر الوفد الثالث يوم 13 أكتوبر ويضم اللاعبين الدوليين في منتخب مصر والمغربي أشرف بن شرقي والتونسيين سيف الدين الجزيري وحمزة المثلوثي بعد عودتهم من المنتخبات برفقة أحمد إبراهيم مدير شئون اللاعبين.

ويحل الزمالك ضيفًا على توسكر الكيني يوم السبت المقبل ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.