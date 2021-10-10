شكرا لقرائتكم خبر عن بيج رامى فى أحدث ظهور له بعد التتويج بـ مستر أولمبيا مع أبطال الأقسام الأخرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهر النجم ممدوح السبيعى، لاعب كمال الأجسام الشهير بـ "بيج رامى"، في الندوة الأولى لأبطال مستر أولمبيا في كل الأقسام، حيث نشرت الصفحة الرسمية للبطولة عبر موقع "إنستجرام"، لقطات من المؤتمر الأول للأبطال الذين حققوا المراكز الأولى في جميع الأقسام.

وظهر بيج رامي في اللقطات الأولى التي كشفت عنها الصفحة الرسمية، وسط الأبطال الذى حققوا المراكز الأولى في أقسامهم، أمام وسائل الإعلام العالمية.

توج ممدوح السبيعى، لاعب كمال الأجسام، خلال الساعات الماضية، بلقب بطولة مستر أولمبيا للعام الثانى على التوالي، والتى تعد الأشهر على مستوى العالم والأكثر شعبية، نظرًا لاهتمام مختلف الدول وكل الفئات بها في ظل قوتها والمنافسة فيها.