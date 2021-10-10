شكرا لقرائتكم خبر عن الليلة.. طبيب وإداري الزمالك يسبقان بعثة الأبيض إلى كينيا لمواجهة توسكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسافر الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي بالزمالك، إلى كينيا مساء اليوم قبل سفر بعثة الفريق، استعدادا لمواجهة توسكر الكيني يوم السبت المقبل.

ويطير الدكتور محمد أسامة إلى كينيا ومعه إبراهيم زارع إداري الفريق لترتيب بعض الأمور الخاصة باستقبال بعثة الفريق التي تسافر غدا، كما سيسافر الشيف الخاص بالزمالك برفقة الثنائي.

وأعلن الدكتور محمد أسامة، سلبية المسحة الطبية الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا التي خضع لها الفريق أمس، قائلا: إن نتيجة المسحة الطبية جاءت سلبية لكل عناصر الفريق، سواء أكانوا لاعبين أو من الجهاز الفني والإداري.

ويستعد الزمالك لخوض لقاء الذهاب أمام توسكر الكيني في الثانية ظهر يوم السبت المقبل بكينيا في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويدير المباراة طاقم تحكيم إثيوبي مكون من: باملاك تيسيما حكما للساحة، ويعاونه كل من: صامويل تيميسنجو أتانجو مساعدا أول وفاسيكا بيرو فاسيكا مساعدا ثانيا وليما نجويسي حكما رابعا.