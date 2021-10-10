شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. أفشة نجم الأهلي يدعو أهالى كومبرة لحضور فرحه بلافتات فى الشوارع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص محمد مجدى أفشة نجم النادى الأهلى ومنتخب مصر على توجيه الدعوة لكل أبناء بلدته كومبرة لحضور حفل زفافه، حيث علق نجم الأهلى لافتات دعوة أهالى بلدته فى الشوارع حيث يقيم أفشة حفل "الحنة" يوم الثلاثاء المقبل، بينما يقيم حفل زفافه بأحد الفنادق الشهيرة الخميس المقبل، ويغيب محمد مجدي أفشة عن مباراة فريقه أمام الحرس الوطني بطل النيجر في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا بعد أن حصل أفشة على إذن من الجهاز الفني بالغياب عن "ضربة البداية" للأهلي في بطولة أفريقيا النسحة الحالية بسبب عقد قرانه يوم 14 أكتوبر الجاري.



افشة يدعو عائلات كومبرة لزفافه

لم يجد محمد مجدى أفشة صانع أفراح الأهلي طريقه مفروشًا بالورود أو مُمهداً ومُزيناً من أجل تحقيق أحلامه، بل كافح واجتهد، وعشق العمل من صغره ومساعدة والديه من أجل العيش في ظل نشاته في أسرة بسيطة، علم جيدًا أن نيل رضا الوالدين ودعائهما سيكون السبيل لاجتيازه جميع الأنفاق المظلمة التي قد تمحنه الحلم الكبير.

محمد مجدي أفشة، مواليد برج القوس في الخامس من ديسمبر من عام 1996 بقرية كومبرة التابعة لمركز كرداسة بمحافظة الجيزة، وهو الثاني في ترتيب إخوته الثلاثة، حيث يكبره شقيقه "طه" ويصغره شقيقتين.

"أفشة"، الطفل الحالم كان يحتضن الكرة وهو نائم مع بلوغه السابعة من عمره، حيث بدأ تعلقه بالمستديرة فخطفت قلبه وسيطرت على مشاعره ووجدانه وعقله، ولكن تزامن ذلك مع مساعدة أسرته في العمل، حيث سبق وأن صرح في تصريح تليفزيوني:" أنا مفيش حاجة ما اشتغلتهاش من صغري، مكنش بقول على أي شغلانة لأ".

وروى محمد مجدي أفشة ممارسته لأكثر من مهنة مختلفة منها ميكانيكي سيارات وبائع للخضروات في سوق قرية كومبرة، كذلك العمل في بيع الطيور، حيث كانت ملاحقته للدجاج ومحاولته "القفش" بها سبب في اطلاق إسم "أفشة" أو "قفشة" عليه.

نجم وصانع ألعاب الأهلي، إنساناً بارًا بوالديه، فمع اقتحامه عالم الشهرة والنجومية بعد التوقيع للأهلي لم يبخل مطلقاً في تلبية مطالب الأسرة، فمن أجمل ما قال في تصريحات سابقة:" أتمنى أن أفعل كل شيء لأهلي ولوالدتي على الأخص، الاّن لبيت لها كل ما تتمناه ويبقى فقط أن أجعلها تعتمر وتزور بيت الله الحرام".

وقضى أفشة 11 عامًا داخل أسوار نادي إنبي قبل أن يكون محط أنظار القطبين في صيف 2019 بعدما خطى خطوة مميزة بانتقاله لصفوف نادي بيراميدز، واشتعل الصراع بين الأحمر والأبيض على مضه قبل أن يختار أن يكون فردًا داخل قلعة التتش ويوقع للأهلي.

أفشة كان على موعد مع دخول التاريخ من أوسع أبوابه، ودًون سطور المجد في السابع والعشرين من نوفمبر من العام المنصرم 2020، بصاروخ أطلقه في الوقت القاتل سكن شباك الزمالك وأعلن عن اعتلاء الأهلي عرش أفريقيا بعد غياب دام 7 سنوات، ليصبح واحداً من أساطير قلعة الجزيرة، تتغنى جماهير الأهلي بإسمه، تحمله على الأعناق، يتصدر هدفه الشهير مواقع التواصل الاجتماعي، أفشة كان حديث الساعة والشارع الرياضي في مصر منذ هذه اللحظة.

الطريف في الأمر أن والدة "أفشة" شاهدت هدفه الذي أطلق عليه الأهلاوية "القاضية" في نهائي القرن أمام الزمالك، في منامها قبل 48 ساعة من المواجهة، ولكنها لم ترد إخباره.

ولم يكتفِ "أفشة" بذلك، فكان هدف "القاضية" هو بداية الانطلاق الحقيقية، والخطوة الأولى في طريق الأمجاد والتاريخ، فعاد من جديد ليُدون إسمه بحروف من ذهب بل من ماس، ويسجل هدفًا يحسم به مباراة الأهلي أمام كايزر تشيفز ويقتل به طموحات وأحلام أبناء "مانديلا" بنهائي دوري أبطال أفريقيا، مكرراً السيناريو، مؤكدًا أن أهدافه الحاسمة باتت ماركة مسجلة في تاريخ قلعة التتش ومصدر سعادة عشاق النادي الأحمر العريق.

محمد مجدي أفشة، صانع الألعاب الموهوب وتاجر السعادة في الأهلي، لم يستسلم لبعض الظروف المحيطة حوله التي نشأ وسطها، فتمسك بالأحلام واّمن بموهبته وبتوفيق الله وأخذ بالأسباب حتى وصل إلى أهدافه المنشودة وأحلامه التي قد اعتقد البعض أن تحقيقها يندرج تحت بند المستحيلات.