شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعلن انتقال حمدى النقاز إلى الأهلى السعودى بعد "اتفاق تسوية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نادى الزمالك عن نجاحه فى إجراء تسوية مع التونسى حمدى النقاز، لاعب الفريق، قبل انتقاله إلى الأهلي السعودي، لحفظ مصالح وحقوق النادى واللاعب فى ضوء التسوية الأخيرة الموقعة بين الطرفين.

وأكد الموقع الرسمى للنادى: "فى إطار التفاهم الذى أوجده اتفاق التسوية بين نادى الزمالك واللاعب الدولى التونسى حمدى النقاز، تعاقد اللاعب مع النادى الأهلى السعودي، على نحو يحفظ مصالح وحقوق النادى واللاعب، فى ضوء التسوية الأخيرة الموقعة بين الطرفين، الأمر الذى أتاح لنادى الزمالك تحقيق عوائد مادية مناسبة مع ضمان عودة اللاعب إلى صفوفه مستقبلا، بعد أن تلقى اللاعب الدولى العديد من عروض الاحتراف مؤخرا داخل وخارج مصر.

وأنهى مسئولو نادي الزمالك صفقة إعارة التونسي حمدي النقاز، لاعب الفريق، إلى أهلي جدة لمدة موسم، بعد تعذر قيده في قائمة الزمالك للموسم الجديد؛ بسبب منع النادي من القيد فترتين إثر أزمة حسام أشرف.

وأنهى الزمالك وأهلي جدة اتفاقهما علي إعارة النقاز إلى أهلي جدة بعقد ثلاثي بين الزمالك واللاعب والنادي السعودي، على أن يتم الإعلان رسميا عن الصفقة خلال الساعات المقبلة.