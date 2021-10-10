شكرا لقرائتكم خبر عن وليد صلاح عبد اللطيف عن حريق منزله: "كنت نائمًا.. الحمد لله أنا بخير" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق وليد صلاح عبد اللطيف مهاجم منتخب مصر والزمالك السابق، على نشوب حريق في منزله بشارع مكة بمدينة المنصورة بأنه بخير.

وقال وليد صلاح عبد اللطيف في تصريحات لـ"الخليج 365": "قدر الله وما شاء فعل الحمد لله أنا بخير، وكنت نائمًا أثناء نشوب الحريق ولم أصب بشىء والآن متواجد في النيابة للإدلاء بأقوالى في الحريق".

وكان حريق نشب أسفل عقار وليد صلاح عبد اللطيف بشارع مكة فى مدينة المنصورة، وقد هرعت سيارات الإطفاء إلى مكان الحريق لمحاولة السيطرة، كما تلقى اللواء مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مأمور مركز قسم أول المنصورة، بنشوب حريق داخل عقار بشارع مكة خلف استاد المنصورة.