الامارات | اتحاد الكاراتيه يكشف عن اللجان العاملة في "كأس العالم - دبي"

شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكاراتيه يكشف عن اللجان العاملة في "كأس العالم - دبي" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للكاراتيه، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، اللواء ناصر الرزوقي، عن أسماء اللجنة المنظمة العليا واللجان العاملة في بطولة كأس العالم للرجال والسيدات، التي تستضيفها دبي خلال الفترة من 16 وحتى 21 نوفمبر المقبل.

جاء ذلك في المؤتمر الصحافي الذي عقد في مقر اتحاد الكارتيه في دبي، وحضره رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للكاراتيه، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، اللواء ناصر عبد الرزاق الرزوقي، وأعضاء اتحاد اللعبة، ممثلي وسائل الإعلام المحلي.

ويرأس اللجنة المنظمة العليا اللواء الرزوقي، وتضم الأمين العام لمجلس دبي الرياضي سعيد حارب نائباً للرئيس، والأمين العام لاتحاد الكاراتيه راشد عبد المجيد في منصب مدير البطولة، والأمين العام المساعد لاتحاد الكاراتيه حميد شامس في منصب المنسق العام.

وتضم اللجنة المنظمة العليا، ممثلاً عن الجهات المتعاونة والشريكة في التنظيم، وهم: مجلس دبي الرياضي، ومجمع حمدان الرياضي مستضيف الحدث، والقيادة العامة لشرطة دبي، والإسعاف الموحد، والهيئة العليا للطوارئ والأزمات، وهيئة الصحة في دبي، ومؤسسة الإمارات للشباب "برنامج تكاتف"، ومؤسسة دبي للإعلام الناقل الرسمي بالبطولة، إلى جانب ممثلاً عن مجموعة محمد عمر بن حيد القابضة الراعي الاستراتيجي، وأخرها تحديد 25 لجنة فرعية تتولى المهام التنظيمية.

وقال الرزوقي في تصريحات صحافية: "تعقد البطولة للمرة الأولى في المنطقة، وتمثل إضافة هامة لرصيد الدولة في استضافة كبرى الاحداث الدولية الكبرى، كما أن لكأس العالم خصوصية من حيث مشاركة الابطال العرب من أصحاب الإنجازات التاريخية، خاصةً المتوجين مؤخراً في أولمبياد طوكيو".

وأضاف: "نعمل كلجنة منظمة عليا على وضع كافة الترتيبات التي تضمن الخروج بحدث البطولة بأبهى حلة ممكن، بما يتماشى مع النجاحات المعهودة لاستضافة الإمارات للأحداث العالمية، مع التأكيد أن تكون كأس العالم دبي غير مسبوقة بتاريخ المونديال".

وأختتم: "نحن بكامل الجهوزية لتنظيم الحدث الذي سيتم خلاله تطبيق كافة الضوابط والإجراءات الاحترازية والبروتوكلات الصحية المعتمد من السلطات المعنية في الدولية".

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