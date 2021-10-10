تصفيات كأس العالم 2022.. تعرف على موعد مباراة كولومبيا والبرازيل والقنوات الناقلة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 10 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

يأمل منتخب البرازيل في مواصلة سلسلته المثالية، حينما يحل ضيفا على نظيره الكولومبي في تصفيات كأس العالم 2022.



وستقام المباراة ضمن الجولة الخامسة التي تأجلت في وقت سابق بسبب جائحة فيروس كورونا، ليحدد لها اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم "كونميبول" مواعيد لاحقة.

المباراة المرتقبة ستقام على ملعب "ميتروبوليتانو روبرتو ميلينديز" في تمام الساعة 12 ليلا مساء الأحد، بتوقيت مكة المكرمة، الواحدة صباحا بتوقيت أبوظبي، 11 مساء بتوقيت القاهرة.

ويحتل منتخب البرازيل المركز الأول في جدول ترتيب تصفيات أمريكا الجنوبية برصيد 27 نقطة، فيما يتواجد نظيره الكولومبي خامسا بـ14 نقطة.

تنقل مباريات تصفيات أمريكا الجنوبية عبر شبكة قوات "بي إن سبورتس" بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ولم تحدد الشبكة العالمية القناة التي ستبث من خلالها مباراة البرازيل ضد كولومبيا، لكنها ستكون متاحة أيضا عبر خدمة "beIN Sports connect".