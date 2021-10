أول تعليق من بيج رامي بعد تتويجه بـ«مستر أولمبيا» للعام الثاني على التوالي: «الساندو سيظل مكانه.. وتعالى جنب أخوك»

الشارقة - اميمة ياسر - واصل بيج رامى بطل كمال الأجسام المتوج بمستر أولمبيا للمرة الثانية على التوالى احتفالاته باللقب، والذى كان فجر اليوم بأمريكا.

وعلق لاعب كمال الأجسام المصري ممدوح السبيعي الشهير بـ "بيج رامي" على إنجازه التاريخي الذي حققه في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، بالتتويج بنسخة العام الحالي لبطولة مستر أوليمبيا للمرة الثانية على التوالي.

وشهدت البطولة مشاركة 16 لاعبا من مختلف الدول، ومنهم المصريان محمد شعبان وحسن مصطفى، اللذان فشلا في التأهل للجولة الختامية.

وعبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، علق السبيعي قائلا: "تعالى تعالى جنب أخوك، مكانك محفوظ.. الحمد لله".

كما نشر رامى صور تتويجه بالجائزة وفرحته بها وعلق عليها ..Sandow is home and it will remain here for a very long time ،Thank you to all my fans around the world ،i made it because of your love and support .. الساندو في مكانه وهيفضل مكانه وقت طويل أوي، شكرًا لكل محبيني الغاليين في كل مكان في العالم، حققت حلمنا لتاني مره بسبب دعمكم وحبكم.. الساندوا هيفضل مصري عربي بإذن الله".

وتعد مستر أوليمبيا أشهر وأضخم بطولات العالم للمحترفين في كمال الأجسام، وتقام بشكل سنوي في الولايات المتحدة الأمريكية، وأصبح السبيعي أحد أبرز المنافسين على لقبها في السنوات الأخيرة.

وبتتويجه التاريخي انضم البطل المصري إلى قائمة أسطورية من المتوجين بالبطولة الأشهر في عالم كمال الأجسام، أبرزهم الأمريكي ذو الأصول النمساوية أرنولد شوارزنيجر، الذي أصبح أحد أشهر النجوم السينمائيين في الولايات المتحدة الأمريكية، كما أصبح حاكما لولاية كاليفورنيا الأمريكية، والأمريكيين أيضا لي هاني، روني كولمان وفيل هيث.