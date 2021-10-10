شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى يواجه المقاصة وديا غدًا فى معسكره المغلق بأكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض غدًا الإثنين، فريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي مباراته الودية الأولي داخل المعسكر المغلق بمدينة السادس من أكتوبر حيث يلتقي بنظيره المقاصة ضمن استعدادات الفريقين لانطلاق مسابقة الدوري المصري الممتاز موسم 2021/2022 والمقرر لها الخامس والعشرين من الشهر الجاري.

وكان فريق البنك الأهلي وصل إلي مقر معسكره المغلق صباح اليوم بأحد فنادق مدينة السادس من أكتوبر وخاض الفريق تدريباته عقب العودة من الراحة 48ساعة التي منحها خالد جلال المدير الفني لفريق البنك الأهلي عقب ختام معسكر الفريق ببرج العرب.

وشهد المران اليوم عودة أحمد ياسر للتدريبات الجماعية بعد الانتهاء من مرحلة التأهيل مابعد الإصابة التي لحقت به في ختام مباريات الفريق الموسم الماضي.