شكرا لقرائتكم خبر عن رزاق سيسيه يجتاز الفحص الأول فى الزمالك ويخوض تدريبات منفردة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اجتاز الإيفواري رزاق سيسيه مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المرحلة الأولى من الفحوصات الطبية التي خضع لها بعد عودته لصفوف الفريق الأبيض.

وقرر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك وضع برنامج خاص لسيسيه من أجل تجهيزه بالشكل الأمثل للموسم الجديد.

وشهد مران الزمالك اليوم ظهور اللاعب لخوض تدريبات منفردة بالجري حول الملعب وأداء بعض التدريبات التأهيلية قبل مشاركته في التدريبات الجماعية.

ويخوض الزمالك لقاء الذهاب أمام توسكر الكيني يوم السبت المقبل بكينيا في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتخطط إدارة نادى الزمالك لفتح خط مفاوضات مع الإيفوارى رزاق سيسيه خلال الأيام المقبلة، حول تجديد اللاعب تعاقده مع الفارس الأبيض، خاصة أن تعاقده ينتهى مع الزمالك بنهاية الموسم الذى سينطلق، ما يمنحه أحقية التوقيع لأى نادٍ آخر فى انتقالات يناير المقبلة.