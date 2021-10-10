مفاضلة بين كهربا وطاهر للمشاركة أساسيًا مع الأهلى أمام بطل النيجر

القاهرة - سامية سيد - يفاضل الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني بين محمود كهربا وطاهر طاهر للمشاركة أساسيًا في مباراة الفريق الأحمر أمام الحرس الوطني بطل النيجر في المباراة يوم16 أكتوبر الجاري في افتتاح مشوار الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

واستقر الجهاز الفني للأهلي على الدفع بالثنائي محمد شريف وحسين الشحات أساسيين أمام بطل النيجر فيما تجري المفاضلة بين كهربا وطاهر للمشاركة أساسيا في المباراة.

ويغيب عن مباراة بطل النيجر اللاعبين الجدد مثل بيرسي تاو ولويس ميكيسوني وحسام حسن وكريم فؤاد وأحمد عبد القادر وعمار حمدي.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الحرس الوطني بطل النيجر في ذهاب دور الـ32 من منافسات دوري أبطال أفريقيا.

وكان سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، قد أعلن عن موعد سفر الفريق إلى النيجر استعدادًا لمواجهة فريق الحرس الوطني في ضربة البداية بدوري أبطال أفريقيا.

وقال مدير الكرة بالاهلى إن الفريق سوف يغادر القاهرة يوم 14 أكتوبر الجاري متوجهًا إلى النيجر، وإنه سيخوض مرانه في اليوم التالي على ملعب المباراة.

ويختتم الأهلي استعداداته في القاهرة بأداء مرانه في ملعب التتش قبل ساعات من التوجه إلى مطار القاهرة للسفر إلى النيجر.