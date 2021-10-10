شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. سر تسمية غزل المحلة بالفلاحين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأسس نادى غزل المحلة عام 1936، بعد إنشاء شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى كشركة وطنية مصرية بقيادة طلعت باشا حرب.

ويرجع تسمية النادى بهذا الاسم نظراً لأنه تابع لشركة الغزل والنسيج بمدينة المحلة، حيث بدأت فيه ممارسة كرة القدم بين عدد من الخبراء الإنجليز، الذين يعملون بالشركة مع بعض العمال المصريين، إلى أن تم إنشاء استاد غزل المحلة داخل الشركة عام 1947.

وبدأ الفريق الخاص بهذه الشركة تحت اسم غزل المحلة المشاركة في دوري الشركات لكرة القدم، ثم المشاركة فى الدورى العام بعد ذلك.

غزل المحلة انتشرت جماهيريته بحكم وجوده في مدينة المحلة الكبرى وما يتبعها من قرى ونجوع، ورغم أنه تابع فى الأساس لشركة إلا أنه يعتبر الأكثر جماهيرية وشعبية بالمدينة، ولذا أطلق عليه لقب زعيم الفلاحين.

وحقق فريق غزل المحلة بطولة الدورى مرة واحدة فقط فى تاريخه عام 1972 / 1973.