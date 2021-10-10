شكرا لقرائتكم خبر عن من هو بيج رامى بطل مستر أولمبيا للعام الثانى على التوالي.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توج ممدوح السبيعى، لاعب كمال الأجسام، خلال الساعات الماضية، بلقب بطولة مستر أولمبيا للعام الثانى على التوالي، والتى تعد الأشهر على مستوى العالم والأكثر شعبية، نظرًا لاهتمام مختلف الدول وكل الفئات بها في ظل قوتها والمنافسة فيها.

وبعد فوز بيج رامى باللقب نرصد أهم المعلومات عن بطل النسخة الأخيرة من مستر أولمبيا..

- يبلغ من العمر 36 عاما، حيث إنه مواليد 1985.

- من مواليد محافظة كفر الشيخ.

- بدأ كمال الأجسام عام 2010 بإحدى صالات الجيم بالكويت.

- أول مشاركة له كانت عام 2012 بمستر اولمبيا للهواة وحقق المركز الأول.

- فاز ببطولة نيويورك 2013.

- أول مصري يتوج بلقب مستر أولمبيا.

- عام 2013 تم تصنيفه ضمن أفضل 10 لاعبين بعد ان حصل على المركز الثامن ببطولة مستر أولمبيا.

- حقق بيج رامى المركز الخامس في بطولة مستر أولمبيا عام 2015.

- فى عام 2015 توج ببطولة ارنولد شوارزينجر "أرنولد كلاسيك" التي أقيمت بالبرازيل وقتها.

- فى عام 2016 حقق المركز الرابع ببطولة مستر أولمبيا.

-أصيب العام الماضى بفيروس كورونا وحٌرم من المشاركة فى المنافسات.

-شارك هذا العام في البطولة و توج باللقب الأكثر شعبية فى العالم للعام الثانى على التوالي .

- يشجع النادى الأهلى و يخاف من المياه

- أنجب 3 بنات وهن لوجين ودارين وعائشة .