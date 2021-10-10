7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 10 أكتوبر 2021 العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها،شونجا يخوض رابع تجاربه الاحترافية مع الإسماعيلى بعد فشل انتقاله للزمالك، ميار شريف تودع بطولة إنديان ويلز للتنس بعد الخسارة أمام لاعبة البرازيل ،الأهلي يحصن موسيماني ويخمد فتنة التفاوض مع مدرب الزمالك الأسبق .

ميار شريف تودع بطولة إنديان ويلز للتنس بعد الخسارة أمام لاعبة البرازيل

ودعت البطلة المصرية ميار شريف المصنفة رقم 72 عالمياً لسيدات التنس، منافسات دور الـ 64 ببطولة إنديان ويلز (WTA1000) للسيدات، بعد خسارتها أمام البرازيلية بياتريز مايا حداد المصنفة 116 على العالم، بمجموعتين مقابل لا شئ جاءت نتيجتهما كالتالى: 6/3، 6/0.

شونجا يخوض رابع تجاربه الاحترافية مع الإسماعيلى بعد فشل انتقاله للزمالك

نجح مسئولو الإسماعيلى فى ضم المهاجم الزامبى جاستن شونجا لصفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الأخيرة، ولعب الزامبى جاستن شونجا خلال رحلته الإحترافية بجنوب افريقيا، 97 مباراة ” 74 فى الدورى المحلى و15 فى الكأس و8 فى دورى أبطال افريقيا ” بواقع 6308 دقيقة، سجل 17 هدفًا وصنع مثلهم مع ثلاثة أندية وفقاً للموقع الرسمى للدراويش.

الإسماعيلى يقدم للجبلاية مستندات صحة تعاقده مع محمد الترهونى

قدمت إدارة النادى الإسماعيلى لنظرائهم في اتحاد الكرة مستندات تثبت سلامة موقفهم في التعاقد مع الليبى محمد الترهونى من أجل إنهاء أزمة قيده في صفوف الدراويش، لاسيما بعد إعلان المهندس فرج عامر رئيس نادى سموحة بيع اللاعب لأهلى طرابلس، حيث علم الإسماعيلى أن اللاعب لم يوقع على عقود جديدة مع النادى الليبى وبالتالى أصبح لاعب حر، وأن سموحة باع عقد الترهونى لإسماعيل الشتيوى الرئيس الشرفى لأهلى طرابلس وليس لنادى أهلى طرابلس واللاعب لم يوقع عقود جديدة وبالتالى تم التعاقد معه.

الأهلي يحصن موسيماني ويخمد فتنة التفاوض مع مدرب الزمالك الأسبق

حسم مسئولو النادي الأهلي، الجدل الذي أُثير مؤخراً بشأن التفاوض مع مدرب أجنبي لخلافة بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، وأعلن الأهلي أن هذا الأمر غير صحيح على الإطلاق ولم يتفاوض النادي مع أي مدرب أجنبي لتدريب الفريق، وشدد مجلس الأهلي على أن موسيماني مُستمر مع الفريق ولن يرحل حاليا، وتأتي تأكيدات الأهلي بعدما شهدت الأيام القليلة الماضية تناثر أنباء في الشارع الكروي المصري بصفة عامة وبين جدران النادي الأهلي على وجه الخصوص حول تفاوض الأهلي مع البرتغالي فيريرا المدير الفني الأسبق للزمالك.