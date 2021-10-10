شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الزمالك يُعلن سلبية المسحة الطبية للفريق قبل السفر إلى كينيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، سلبية المسحة الطبية الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا التي خضع لها الفريق أمس.

وأوضح أسامة في تصريحاته للموقع الرسمي لنادي الزمالك، أن نتيجة المسحة الطبية جاءت سلبية لكل عناصر الفريق سواء اللاعبون أو الجهاز الفني والإداري.

وخضع اللاعبون لمسحة طبية استعدادًا لخوض لقاء الذهاب أمام توسكر الكيني في الثانية ظهر يوم السبت المقبل بكينيا في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وخاض لاعبو الفريق تدريبات فنية بسرعة التسديد من المساحات الضيقة، حيث قام كارتيرون بوضع بعض الأدوات التدريبية للمرور منها ثم التسديد، وتابع كارتيرون تنفيذ اللاعبين للجمل الفنية، ثم عقد جلسة سريعة معهم لشرح بعض الملاحظات على أدائهم للتدريبات.

وقام الجهاز الفني للزمالك بتقسيم اللاعبين لثلاث مجموعات، وتقام تقسيمة فنية بين مجموعتين، وتشارك المجموعة الثالثة بالتبادل في مواجهة الفريق الفائز.

وتابع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك ومعاونه جوزيه فيرناندو أداء اللاعبين في التقسيمة، كما تولى أحمد عصمت مدرب الأحمال مهمة تنفيذ بعض التدريبات البدنية للمجموعة التي لا تخوض التقسيمة.

ويخوض الزمالك لقاء الذهاب أمام توسكر الكينى فى الثانية ظهر يوم السبت المقبل بكينيا فى ذهاب دور الـ32 لبطولة دورى أبطال إفريقيا.

ويدير المباراة طاقم تحكيم إثيوبى مكون من: باملاك تيسيما حكما للساحة، ويعاونه كل من صامويل تيميسنجو أتانجو مساعدا أول وفاسيكا بيرو فاسيكا مساعدا ثانيا وليما نجويسى حكما رابعا.