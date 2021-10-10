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كيف يفكر كيروش قبل خوض مباراة الإياب بين مصر وليبيا؟

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القاهرة - سامية سيد - يخوض منتخب مصر مباراة غاية فى الأهمية أمام نظيره الليبى غدا الاثنين، فى الجولة الرابعة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر.

س: ما موقف منتخب مصر فى المجموعة؟

ج: يحتل منتخب مصر صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط ثم ليبيا ثانيا برصيد 6 نقاط وانجولا 3 نقاط والجابون في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة .

س: ما هى نتيجة مباراة مصر وليبيا فى الجولة الثالثة بالتصفيات؟

ج: فاز منتخب مصر على نظيره الليبى بهدف نظيف سجله عمر مرموش.

س: هل يحسم الفوز على ليبيا تأهل مصر للدور الثانى بالتصفيات المونديالية؟

ج: بنسبة كبيرة، فى حالة فوز مصر على ليبيا غدا سيكون منتخب مصر قد وضع قدما ونصف القدم فى الدور الثانى بالتصفيات.

س: هل يجرى كيروش تعديلات على الطريقة والتشكيل غدا؟

ج: يدرس كيروش الاعتماد على طريقة 4 / 3 / 3 غدا أمام ليبيا بدلا من 4 -2- 3-1، على أن يدفع بالثلاثى طارق حامد ومحمد الننى وعمرو السولية من البداية، مع جلوس عبد الله السعيد على دكة البدلاء.

س: هل هناك تغييرات أخرى من المتوقع إجراؤها؟

ج: هناك اتجاه للدفع بأيمن أشرف فى الناحية اليسرى على حساب أحمد فتوح، نظرا لتميز الأول بالمهام الدفاعية عن فتوح.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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