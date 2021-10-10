شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يفكر كيروش قبل خوض مباراة الإياب بين مصر وليبيا؟ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يخوض منتخب مصر مباراة غاية فى الأهمية أمام نظيره الليبى غدا الاثنين، فى الجولة الرابعة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر.س: ما موقف منتخب مصر فى المجموعة؟
ج: يحتل منتخب مصر صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط ثم ليبيا ثانيا برصيد 6 نقاط وانجولا 3 نقاط والجابون في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة .س: ما هى نتيجة مباراة مصر وليبيا فى الجولة الثالثة بالتصفيات؟
ج: فاز منتخب مصر على نظيره الليبى بهدف نظيف سجله عمر مرموش.س: هل يحسم الفوز على ليبيا تأهل مصر للدور الثانى بالتصفيات المونديالية؟
ج: بنسبة كبيرة، فى حالة فوز مصر على ليبيا غدا سيكون منتخب مصر قد وضع قدما ونصف القدم فى الدور الثانى بالتصفيات.س: هل يجرى كيروش تعديلات على الطريقة والتشكيل غدا؟
ج: يدرس كيروش الاعتماد على طريقة 4 / 3 / 3 غدا أمام ليبيا بدلا من 4 -2- 3-1، على أن يدفع بالثلاثى طارق حامد ومحمد الننى وعمرو السولية من البداية، مع جلوس عبد الله السعيد على دكة البدلاء.س: هل هناك تغييرات أخرى من المتوقع إجراؤها؟
ج: هناك اتجاه للدفع بأيمن أشرف فى الناحية اليسرى على حساب أحمد فتوح، نظرا لتميز الأول بالمهام الدفاعية عن فتوح.