شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة طويلة بين كارتيرون ومحمود علاء فى مران الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مطولة مع محمود علاء مدافع الفريق بعد انتهاء التدريبات الجماعية مساء اليوم الأحد.

ونقل كارتيرون لعلاء بعض التعليمات الفنية لتنفيذها في الفترة المقبلة، مع التأكيد على أهمية دوره وحاجة الفريق لجهوده كونه أحد عناصر الخبرة في الفريق.

ويستعد الزمالك لخوض لقاء الذهاب أمام توسكر الكيني في الثانية ظهر يوم السبت المقبل بكينيا في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويدير المباراة طاقم تحكيم إثيوبي مكون من: باملاك تيسيما حكما للساحة، ويعاونه كل من صامويل تيميسنجو أتانجو مساعدا أول وفاسيكا بيرو فاسيكا مساعدا ثانيا وليما نجويسي حكما رابعا.

خصص الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك عدة فقرات تدريبية فنية خلال التدريبات مساء اليوم الأحد.

وخاض لاعبو الفريق تدريبات فنية بسرعة التسديد من المساحات الضيقة، حيث قام كارتيرون بوضع بعض الأدوات التدريبية للمرور منها ثم التسديد.

وتابع كارتيرون تنفيذ اللاعبين للجمل الفنية، ثم عقد جلسة سريعة معهم لشرح بعض الملاحظات على أدائهم للتدريبات.

وقام الجهاز الفني للزمالك بتقسيم اللاعبين لثلاث مجموعات، وتقام تقسيمة فنية بين مجموعتين، وتشارك المجموعة الثالثة بالتبادل في مواجهة الفريق الفائز.

وتابع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك ومعاونه جوزيه فيرناندو أداء اللاعبين في التقسيمة، كما تولى أحمد عصمت مدرب الأحمال مهمة تنفيذ بعض التدريبات البدنية للمجموعة التي لا تخوض التقسيمة.