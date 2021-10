شكرا لقرائتكم خبر عن بيج رامى بعد التتويج بمستر أولمبيا: "الساندو سيظل مكانه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل بيج رامى بطل كمال الأجسام المتوج بمستر أولمبيا للمرة الثانية على التوالى احتفالاته باللقب، والذى كان فجر اليوم بأمريكا.

ونشر رامى صور تتويجه بالجائزة وفرحته بها وعلق عليها ..Sandow is home and it will remain here for a very long time ،Thank you to all my fans around the world ،i made it because of your love and support .. الساندو في مكانه وهيفضل مكانه وقت طويل أوي، شكرًا لكل محبيني الغاليين في كل مكان في العالم، حققت حلمنا لتاني مره بسبب دعمكم وحبكم.. الساندوا هيفضل مصري عربي بإذن الله".