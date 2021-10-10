شكرا لقرائتكم خبر عن كاف يربط مستقبل عمر مرموش بمحمد صلاح.. و8 أكتوبر كلمة السر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ربطت الصفحة الرسمية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عبر تويتر مستقبل عمر مرموش لاعب منتخب مصر المحترف فى صفوف شتوتجارت الألماني بالنجم الدولى محمد صلاح المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزى.

وكتب الصفحة الرسمية للكاف: "8 أكتوبر محمد صلاح سجل أول أهدافه لمصر ضد النيجر و8 أكتوبر 2021 يسجل عمر مرموش أول ظهور له على المستوي الدولى متسائلة هل يسير مرموش على خطى صلاح".

نجح عمر مرموش فى خطف أنظار جماهير الفراعنة فى لقاء مصر أمام ليبيا والذى شهد فوز المنتخب المصرى بهدف وحيد فى المباراة التى جرت بينهما أمس على استاد برج العرب فى الجولة الثالثة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 فى قطر، فى ظل تسجيله للهدف.

ووضعت جماهير ثقة كبيرة فى مرموش للاعتماد عليه من قبل الجهاز الفنى فى المرحلة المقبلة، خاصة أنه لاعب يمتلك الكثير من الثقة فى النفس، بهذا الفوز تصدر منتخب مصر المجموعة برصيد 7 نقاط، بينما تجمد رصيد ليبيا عند 6 نقاط فى المركز الثانى.

ويعد عمر مرموش ثاني لاعب مصري يلعب في صفوف شتوتجارت بعد أحمد صلاح حسني الذي لعب في الفترة بين يناير 1999 إلى يوليو 2001، وامتدح نادي شتوتجارت عمر مرموش، بعد تألقه مع منتخب مصر أمام ليبيا في أول ظهور له خلال التصفيات المؤهلة لكأس العالم أمام ليبيا، ويعتبر عمر مرموش 22 عاما، أساسيًا في صفوف شتوتجارت، وخاض أول مباراة رسمية له مع المنتخب المصري الجمعة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم قطر 2022 أمام ليبيا، وسجل هدف الفوز والمباراة الوحيد.

ونشر نادي شتوتجارت الألماني تغريدة عبر حسابه على توتير أشاد خلالها بأداء مرموش وجاء فيها : "يديرها عمر مرموش، حقق الوافد الجديد جائزة BL Rocki لأفضل لاعب صاعد لشهر سبتمبر، وحصل على الهداف لمنتخب مصر ضد ليبيا، تهانينا واستمر في الأمر يا عمر".