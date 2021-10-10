شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب يرتدى الزى الأبيض أمام ليبيا صاحب القميص "الأحمر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد بعد ظهر اليوم الاجتماع الفنى لمباراة منتخبى ليبيا ومصر، المقرر إقامتها فى التاسعة مساء غدٍ بملعب شهداء 28 مارس بمدينة بنغازى الليبية ضمن الجولة الرابعة لتصفيات المجموعة الأفريقية السادسة لكأس العالم.

ترأس الاجتماع النيجيرى كاتشالا كالى مراقب المباراة وبحضور التونسى هشام قيراط مراقب الحكام ومنسقى النواحى الأمنية والطبية ومندوبين عن كلا الفريقين.

وتم الاتفاق على عدم السماح بوجود أى شخص فى الملعب إلا الذين تم منحهم بطاقة دخول المباراة على أساس نتائج رسمية لتحاليل PCR، مع عدم السماح لركوب أى عناصر غير اللاعبين وجهاز الفريقين بركوب الحافلتين المخصصتين للفريقين.

كما تم الاتفاق على أن يرتدى المنتخب المصرى طاقما أبيض فيما يرتدى المنتخب الليبى قميصا أحمر وشورت وجوارب سوداء.

حضر الاجتماع عن الجانب المصرى وائل جمعة مدير المنتخب ومحمد صلاح المدير الإدارى وعبد الله سيد مدير المهمات.