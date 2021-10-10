شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى البورسعيدى يعود للتدريبات الجماعية استعدادًا للكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - استأنف فريق المصري البورسعيدي مرانه عصر اليوم الأحد استعدادًا لمباراة الفريق بذهاب الدور التمهيدي الثاني من النسخة الـ19 للبطولة الكونفدرالية الأفريقية والتي تجمعه مع فريق سلطات الموارد الأوغندي والمقرر إقامتها في السادس عشر من أكتوبر على ملعب سانت ماري بالعاصمة كمبالا.
وقرر الجهاز الفني للمصري البورسعيدى بقيادة معين الشعباني منح لاعبيه راحة سلبية، أمس السبت، ولمدة يوم واحد فقط، عقب نهاية المعسكر المغلق للفريق ببرج العرب والذي استمر لنحو 12 يومًا خاض خلاله الفريق خمس مباريات ودية.
وحرص معين الشعبانى المدير الفنى للمصري على عقد جلسة سريعة مع أحمد حمودي آخر الوافدين للنادي البورسعيدي، على هامش حضور اللاعب لمعسكر الفريق ومشاهدة ودية المصري وسموحة أمس، حيث طالب فيها المدير الفني من اللاعب استعادة مستواه ليكون الوراقة الرابحة للفريق في الفترة المقبلة.
المباراة بين المصري وسلطات الموارد ستقام فى تمام الساعة الرابعة عصرًا - الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة - يوم السبت الموافق السادس عشر من أكتوبر الجارى على ملعب سانت مارى "المغطى بالنجيل الصناعي" بالعاصمة الأوغندية كامبالا.
وبات المصري محروما من 9 صفقات ضمها هذا الصيف في الدور الـ32 من الكونفدرالية وهم: أحمد الشيخ، وأحمد حمودى لاعبا بيراميدز، وأسامة الجزار لاعب اتحاد كلباء، وإسلام جمال وأحمد علاء مدافعا طلائع الجيش، وعمرو مرعي مهاجم بيراميدز والذي لعب معارًا في صفوف طلائع الجيش في الموسم الماضي، ومحمد بلح الوافد لصفوف الفريق من نادي الصداقة التونسي، وإسلام المزين من الحمام المطروحي، وإلياس الجلاصي من الاتحاد الرياضي المنستيري التونسي.