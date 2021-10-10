شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى البورسعيدى يعود للتدريبات الجماعية استعدادًا للكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استأنف فريق المصري البورسعيدي مرانه عصر اليوم الأحد استعدادًا لمباراة الفريق بذهاب الدور التمهيدي الثاني من النسخة الـ19 للبطولة الكونفدرالية الأفريقية والتي تجمعه مع فريق سلطات الموارد الأوغندي والمقرر إقامتها في السادس عشر من أكتوبر على ملعب سانت ماري بالعاصمة كمبالا.

وقرر الجهاز الفني للمصري البورسعيدى بقيادة معين الشعباني منح لاعبيه راحة سلبية، أمس السبت، ولمدة يوم واحد فقط، عقب نهاية المعسكر المغلق للفريق ببرج العرب والذي استمر لنحو 12 يومًا خاض خلاله الفريق خمس مباريات ودية.

وحرص معين الشعبانى المدير الفنى للمصري على عقد جلسة سريعة مع أحمد حمودي آخر الوافدين للنادي البورسعيدي، على هامش حضور اللاعب لمعسكر الفريق ومشاهدة ودية المصري وسموحة أمس، حيث طالب فيها المدير الفني من اللاعب استعادة مستواه ليكون الوراقة الرابحة للفريق في الفترة المقبلة.