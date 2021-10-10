شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو بيراميدز يضعون أسامة جلال فى "مكنة فحص الشنط".. ودونجا يسجل الواقعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى وصلة من المرح وسط لاعبي فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، قام المهدى سليمان وأحمد سامى بحمل زميلهما أسامة جلال فى محاولة لوضعه داخل "جهاز فحص الشنط" الذى يتواجد على مدخل فندق الإقامة بمعسكر الإعداد المغلق الذى أقيم فى القاهرة.

ووسط حالة من "الهزار والضحك" قام نبيل عماد دونجا لاعب وسط الفريق بتوثيق تلك اللحظة بتسجيلها، وقام اللاعب بنشرها عبر استورى صفحته الرسمية على إنستجرام.



لاعبو بيراميدز



اسامة جلال لاعب بيراميدز



اسامة جلال

ويختتم اليوم، الأحد، فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز بقيادة إيهاب جلال معسكر الإعداد المغلق الذى أقيم فى أحد فنادق القاهرة فى إطار الاستعداد للموسم الكروى الجديد وبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

ويستعد بيراميدز لمواجهة فريق عزام التنزانى يوم 16 أكتوبر الجاري في إطار ذهاب دور الـ32 من كأس الكونفدرالية بالعاصمة دار السلام، حيث تغادر بعثة بيراميدز القاهرة يوم 13 الجاري لخوض اللقاء.

ومن المقرر أن يحصل الفريق على راحة سلبية لمدة 24 ساعة تمهيدًا للعودة بداية من الثلاثاء للتدريب والسفر يوم الأربعاء إلى العاصمة التنزانية دار السلام لخوض لقاء عزام في الذهاب.

وأشاد إيهاب جلال بمعسكر الإعداد الذى أقيم فى القاهرة، مؤكدًا إنه حقق النجاح المطلوب كما خاض الفريق وديتين على مستوى عالى أمام طلائع الجيش وأهلى بنى غازى.

إيهاب جلال أكد أن أهم شيء خرج به من خلال المعسكر بخلاف التدريبات اليومية وتجهيز اللاعبين بدنيا وفنيا، هو التقارب بين جميع العناصر سواء القدامى أو الجدد وكذلك العناصر الشابة، والجهاز الفني بالكامل، وهو أمر مهم للغاية للفريق في الموسم الجديد الذي يسعى خلاله بيراميدز للمنافسة على جميع البطولات.