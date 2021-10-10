شكرا لقرائتكم خبر عن الأزرق يهزم الأحمر 7/ 6 فى ودية قدامى الأهلى احتفالاً بانتصارات أكتوبر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز الفريق الأزرق على نظيره الأحمر بنتيجة 7/ 6 فى المباراة الودية التى نظمها النادى الأهلى بين نجوم الفريق الأحمر القدامى ضمن احتفالات النادى بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

وأقيمت المباراة من فريقين أحدهما ارتدى القميص الأحمر والآخر الأزرق وضم الفريق الأحمر كلاً من أحمد فوزى لحراسة المرمى وزكريا ناصف ووليد صلاح الدين وأسامة حسنى وأحمد السيد وأحمد بلال وعلى الدكة عادل مصطفى ومعتز إينو ومحمد عمارة.

وفى الفريق الأزرق تواجد كل من طارق سليمان فى حراسة المرمى وهشام حنفى ومحمد يوسف وخالد بيبو وشريف عبد المنعم وإسلام الشاطر وعلى الدكة شادى محمد وياسر ريان وشريف عبد الفضيل وأحمد صديق وأمير عبد الحميد وحسين يعقوب.

وأدار المباراة الودية الحكم الدولى السابق سمير محمود عثمان.