شكرا لقرائتكم خبر عن تضاؤل فرص لحاق محمود وحيد بمباراة الأهلى مع الحرس الوطنى بسبب الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تضاءلت فرص لحاق محمود وحيد الظهير الأيسر للأهلى بمباراة فريقه مع الحرس الوطنى، حيث بدأ اللاعب تنفيذ برنامجه التأهيلى بعد إصابته بجزع في الرباط الداخلي للركبة، وكان اللاعب قد أجرى أشعة للاطمئنان على إصابته، وبدأ في تنفيذ برنامج العلاج الطبيعي من أجل التعافي منها.

وأوضح أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبى بالأهلى، أن محمود وحيد يحتاج إلى فترة زمنية تمتد إلى 5 أيام لإعلان جاهزيته للعودة بشكل تدريجي للتدريبات الجماعية.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الحرس الوطني بطل النيجر في ذهاب دور الـ32 من منافسات دوري أبطال أفريقيا.

وكان سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، قد أعلن عن موعد سفر الفريق إلى النيجر استعدادًا لمواجهة فريق الحرس الوطني في ضربة البداية بدوري أبطال أفريقيا.

وقال مدير الكرة إن الفريق سوف يغادر القاهرة يوم 14 أكتوبر الجاري متوجهًا إلى النيجر، وإنه سيخوض مرانه في اليوم التالي على ملعب المباراة.

ويختتم الأهلي استعداداته في القاهرة بأداء مرانه في ملعب التتش قبل ساعات من التوجه إلى مطار القاهرة للسفر إلى النيجر.