الاتحاد السكندري يتدرب على فترتين فى معسكر مغلق لمدة أسبوعين استعدادًا للدورى

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القاهرة - سامية سيد - أعلن نادي الاتحاد السكندري دخول الفريق الأول لكرة القدم في معسكر مغلق لمدة أسبوعين بأحد الفنادق في الإسكندرية، استعدادًا للموسم الجديد المقرر انطلاقه 25 أكتوبر الجاري.

ويستمر معسكر الاتحاد السكندري حتى انطلاق مسابقة الدوري المصري، المقرر إجراء قرعتها بعد غدٍ الثلاثاء، على أن يتدرب الفريق على فترتين لرفع اللياقة البدنية والمستوى الفني للاعبين.

تقام تدريبات الاتحاد في هذه الفترة التي تسبق انطلاق الدورى على ملعب النادي بسموحة، ومن المنتظر أن يستقر حسام حسن على التشكيل الأساسي الذى سيبدأ به الدورى لتحقيق أفضل بداية لزعيم الثغر.

وقرر مسئولو الاتحاد السكندري، برئاسة محمد مصيلحي، لمخاطبة نظرائهم في اتحاد الكرة، للمطالبة بالمشاركة في البطولة العربية للأندية، المقرر انطلاقها مطلع العام المقبل، حيث تمسك حسام حسن المدير الفني لزعيم الثغر بضرورة التواجد بالمسابقة للتنافس على لقبها، بعدما كان الفريق قريبا من هذا المجد قبل أربعة مواسم، حينما وصل الفريق إلى المربع الذهبي.

وسعى الاتحاد في فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، إلى تكوين فريق قوى وتوفير بدائل مميزة في جميع المراكز استعدادا للمنافسة على جبهتي الدوري والبطولة العربية، حيث وصل الفريق إلى ربع النهائي في آخر نسختين من البطولة، خاصة نسخة 2019 التي نجح فيها زعيم الثغر في اقصاء عملاقي الكرة العربية نادي الترجي من دور الـ32 والزمالك من دور الـ16، وهو ما يسعى الجهاز الفني للاتحاد لتجاوزه وصولا إلى مراحل متقدمة من المسابقة.