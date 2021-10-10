شكرا لقرائتكم خبر عن مباراة ودية بين نجوم الأهلى القدامى احتفالاً بذكرى انتصارات أكتوبر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم النادي الأهلي مباراة ودية بين نجوم الفريق الأحمر القدامى ضمن احتفالات النادي بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

وأقيمت المباراة من فريقين أحدهما ارتدى القميص الأحمر والآخر الأزرق وضم الفريق الأحمر كلاً من أحمد فوزي لحراسة المرمى وزكريا ناصف ووليد صلاح الدين وأسامة حسني وأحمد السيد وأحمد بلال وعلى الدكة عادل مصطفى ومعتز إينو ومحمد عمارة.

وفي الفريق الأزرق تواجد كل من طارق سليمان في حراسة المرمى وهشام حنفي ومحمد يوسف وخالد بيبو وشريف عبد المنعم وإسلام الشاطر وعلى الدكة شادي محمد وياسر ريان وشريف عبد الفضيل وأحمد صديق وامير عبد الحميد وحسين يعقوب.

وأدار المباراة الودية الحكم الدولي السابق سمير محمود عثمان.