شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يطالب اتحاد الكرة بالمشاركة فى البطولة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب مجلس إدارة نادى سموحة برئاسة محمد فرج عامر الاتحاد المصرى بمشاركة سموحة فى البطولة العربية نظرا لتواجد سموحة بالمربع الذهبى فى المركز الرابع وعدم المشاركة فى البطولة الأفريقية.

وأنهى فريق سموحة الدورى فى المركز الرابع وقال عامر عبر حسابه الشخصى على وسائل التواصل الإجتماعى ، :"سموحة يخاطب إتحاد الكرة المصرى للمشاركة فى البطولة العربيه .



فرج عامر 1

أنهى مسئولو نادي المقاصة إجراءات التعاقد مع محمد محسن ليلة لاعب وسط سموحة والجونة السابق في صفقة انتقال حر، لتدعيم خط وسط الفريق الفيومي في الموسم الجديد.

كما نجح مسئولو المقاصة في التعاقد أيضا مع محمد شوقي غريب نجل شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي في صفقة انتقال حر أيضا.

وسبق أن أبرم مسئولو المقاصة التعاقد مع ثنائي أجنبي جدبد لتدعيم صفوف الفريق الفيومي في الموسم الجديد من عمر مسابقة الدوري العام، في خطة الإدجارة لتدعيم الفريق باللاعبين المستهدفين لتدعيم صفوف الفريق الفيومي.

وتعاقد مسئولو المقاصة مع النيجيري يوسف صديق ويلعب في مركز الوسط المهاجم على سبيل البيع النهائي وضم الغاني أتولا مهاجم سيراميكا على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم المقبل.