شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يكشف عن ممثل الدراويش بقرعة الدوري الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتواجد أحمد سالمان عضو الجهاز الإدارى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى بمراسم قرعة النسخة الجديدة لمسابقة الدورى الممتاز ممثلا عن النادى .

وتنطلق القرعة الثلاثاء المقبل فى تمام الثانية عصرا بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة .

يذكر أن اتحاد الكرة قد أعلن في وقت سابق انطلاق الدورى الجديد في الخامس والعشرين من الشهر الجارى.

فى سياق آخر، أكد علاء وحيد المتحدث الرسمى للنادى الإسماعيلى، أن مسؤولو القلعة الصفراء اتفقوا مع نظرائهم بالزمالك على ضم محمود شبانة في يناير المقبل، وقال وحيد في تصريحت لبرنامج "بى أون تايم": كان من المفترض قيد محمود شبانة، لكن كان هناك اختلاف في الدقائق الأخيرة على المقابل المادى للاعب، وحدث إرجاء للصفقة، ولم يكن هناك فرصة لتدبير أموال الصفقة بالتالى أجلنا الصفقة ليناير، وتم الاتفاق المبدأى مع الزمالك.

وأضاف: قمنا بضم 8 صفقات في الميركاتو الصيفى، الاسماعيلى في الموسم الماضى عانى من عدم الاستقرار الفنى ولكننا نبدأ الموسم الجديد بأفضل مدرب في الساحة وهو طلعت يوسف، والفريق يخوض فترة اعداد قوية جداً، وتم ضم اللاعبين بناء على رغبة طلعت يوسف.

وتابع: أزمة المستحقات مازالت قائمة ولكن نعمل على حلها بعد العودة من معسكر الإسكندرية، الأزمة كانت بسبب نقص مواردنا ونأمل في حلها قبل انطلاق الموسم الجديد.

واختتم كاشفاً عن سبب فشل صفقة محمد حسن: سيراميكا رفض الاستغناء عن محمد حسن لأن الاسماعيلى رفض أن يتخلى لهم عن عماد حمدى، وبالتالى كان من الصعب أن تتم المبادلة بين اللاعبين وتفاوضنا على المقابل المادى ولكن لم نتفق، ونتمنى تواجد اللاعب معنا في يناير.