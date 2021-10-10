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مباشر نهائي دوري الأمم الأوروبية.. إسبانيا - فرنسا.. التشكيل

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محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة - محمد همام:

زوار الخليج 365 الكرام تابعوا معنا تغطية مباشرة لمباراة منتخبي إسبانيا وفرنسا في نهائي دوري الأمم الأوروبية نسخة موسم (2019 - 2020)، في لقاء سيقام على ملعب "أليانز ستاديوم" معقل فريق يوفنتوس.

وكان المنتخب الإسباني وصل للمباراة النهائية على حسب منتخب إيطاليا -بطل أوروبا- بالفوز عليه بنتيجة (2-1)، في المقابل تفوق المنتخب الفرنسي على منافسه البلجيكي وفاز عليه بنتيجة (3-2).

تشكيل إسبانيا: أوناي سيمون، ماركوس ألونسو، إيمريك لابورت، إيريك جارسيا، سيزار أزبلكويتا، رودري، سيرجيو بوسكيتس، جافي، بابلو سارابيا، فيران توريس، ميكيل أويارزبال.

تشكيل فرنسا: هوجو لوريس، بنجامين بافارد، جويل كوندي، رافائيل فاران، برينسل كيمبيمبي، ثيو هيرنانديز، أوريلين تشواميني، بول بوجبا، أنطوان جريزمان، كيليان مبابي، كريم بنزيما.

تابعونا لمعرفة أحداث المباراة دقيقة بدقيقة..

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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