مران الأهلي.. مشاركة صلاح محسن.. وتأهيل لوحيد ومتولي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

استأنف فريق الأهلي تدريباته، مساء اليوم الأحد، استعدادا لمواجهة فريق الحرس الوطني بطل النيجر في ذهاب دور الـ32 من منافسات دوري أبطال إفريقيا.

وخاض الثنائي محمود وحيد ومحمود متولي، لاعبا الأهلي، تدريبات تأهيلية على هامش مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش.

وقام الثنائي بالجري حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات التأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبي، حيث يخضع متولي لبرنامج تأهيلي بعد شكوى من آلام في أوتار الركبة.

وأكد أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطب، أن محمود وحيد الظهير الأيسر للفريق يعاني من الإصابة بجزع في الرباط الداخلي للركبة.

وأوضح أبو عبلة أن اللاعب يسير بشكل جيد في برنامجه التأهيلي، ويحتاج إلى فترة زمنية تمتد إلى 5 أيام لإعلان جاهزيته للعودة بشكل تدريجي للتدريبات الجماعية.

وشارك صلاح محسن، لاعب الأهلي، في مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة الحرس الوطني.

وخضع صلاح محسن لفحص طبي قبل انطلاق المران، للتأكد من جاهزيته، بعد شكوى اللاعب من كدمة في كاحل القدم خلال مشاركته في مران أمس.

واشتمل المران على جانب بدني خفيف وتدريبات الكرة، فيما خاض حراس المرمى تدريبات منفردة تحت إشراف يانكون ميشيل مدرب الحراس.

وتغادر بعثة الأهلي القاهرة يوم 14 أكتوبر الجاري، للسفر إلى النيجر استعدادًا لمواجهة الحرس الوطني، في ضربة البداية بدوري أبطال إفريقيا.