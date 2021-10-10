محمد أوناجم يعود إلى تدريبات الزمالك بعد انتهاء إعارته مع الوداد

انتظم المغربي محمد أوناجم جناح فريق الزمالك، في تدريبات فريقه اليوم الأحد.

وذكر الموقع الرسمي لنادي الزمالك، اليوم الأحد، أن أوناجم انتظم في التدريبات بعد عودته من المغرب عقب انتهاء اجازته القصيرة لزيارة أسرته، وشارك في التدريبات الجماعية للفريق بشكل طبيعي.

يذكر أن أوناجم خارج حسابات الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون.

اتريس كارتيرون للمباراة المقبلة أمام توسكر الكيني في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا، والمقرر إقامتها يوم السبت المقبل، بسبب عدم قيده في القائمة الإفريقية.

وقضى أوناجم الموسم الماضي فترة إعارة لفريق الوداد البيضاوي المغربي، حيث ساهم معه في التتويج بلقب الدوري .

ويستعد الزمالك لمواجهة توسكر الكيني يوم السبت المقبل في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا، فيما تقام مباراة الإياب يوم 22 من الشهر الجاري.