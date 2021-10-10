رابطة الأندية المصرية المحترفة تحصل على دعم وزارة الرياضة

الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة المصري، دعمه الكامل لرابطة الأندية المحترفة ببلاده التي ستدير مسابقة الدوري المصري. وذكر الموقع الرسمي لوزارة الشباب والرياضة المصرية اليوم الأحد أن صبحي التقي أعضاء رابطة الأندية المحترفة المصرية بكامل تشكيلها برئاسة أحمد دياب. وقال صبحي خلال الاجتماع إنه يدعم رابطة الأندية المصرية المحترفة من أجل نجاحها والخروج بخطوات جادة وملموسة للمساعدة في نجاح منظومة كرة القدم في مصر. وأضاف الدكتور أشرف صبحي أن رابطة الأندية المحترفة لديها الكثير من المهام التي ستعمل عليها ومنها توسيع قاعدة الممارسة واحتراف اللاعبين، بالإضافة للعديد من الأمور الأخري التي ستتولي اللجنة مهامها بالتنسيق مع الاتحاد المصري لكرة القدم.

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