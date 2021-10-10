صفقات بيراميدز | مدرب الفريق يُشيد بنشاط الإدارة في الميركاتو الصيفي 2021

أشاد إيهاب جلال، المدير الفني لفريق بيراميدز المصري، بالإضافات الجديدة من اللاعبين خلال فترة الانتقالات الماضية لفريقه والتي يراها مهمة بهدف المنافسة علي كافة الألقاب المحلية والقارية.

وقال جلال، في تصريحات للمركز الإعلامي لناديه، اليوم الأحد، إن جميع الصفقات تلبي مطالب الجهاز الفني وتدعم جميع الصفوف والمراكز، مشيرا إلى أن فريق بيراميدز أصبح متكاملا بصورة كبيرة والإضافات جيدة للغاية وستساعد النادي في تحقيق أهدافه وخططه المستقبلية.

وأكد جلال أن الإضافات ستساعد كثيرًا في تنفيذ خططه داخل الملعب، موضحًا أن الفريق بات يمتلك أكثر من لاعب في كل مركز وهو ما سيساعده على تنفيذ عملية التدوير خلال المباريات خاصة وأن الموسم المقبل سيكون مضغوطًا في نصفه الثاني مع كثرة التوقفات الدولية، وفي ظل مشاركة بيراميدز في أكثر من بطولة، فإن الإضافات مهمة من أجل دعم مسيرة الفريق محليًا وقاريًا.

وأوضح أن محمود صابر، لاعب الوسط، هو موهبة كبيرة ومميزة للغاية وتحدث معه بعد توليه المهمة، مؤكدا له أنه لاعب مهم للنادي وسيكون أحد أهم المواهب والعناصر الأساسية في صفوف الفريق، ولكنه يغيب حاليًا بسبب إصابة في وتر آخيل ويتم تجهيزه لانطلاق الدوري المصري في نسخته الجديدة.

وتعاقد بيراميدز خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية مع خمسة لاعبين هم، حسين السيد وهشام محمد وعبد الله مجدي والتونسي فخر الدين بن يوسف والمغربي وليد الكرتي، بجانب التعاقد نهائيًا مع محمود صابر لاعب منتخب الشباب المصري، إضافة لاستعادة جهود الحارس أحمد دعدور والمهاجم الشاب ناصر منسي بعد انتهاء الإعارة.

يذكر أن بيراميدز حصل على المركز الثالث في ترتيب الدوري المصري خلال المواسم الثلاثة الأخيرة.