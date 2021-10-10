بث مباشر : مشاهدة مباراة تونس وموريتانيا في تصفيات كأس العالم 2022 رابط يلا شوت

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر مشاهدة مباراة تونس وموريتانيا في تصفيات كأس العالم 2022، ضمن مباريات الجولة الرابعة في المجموعة الثانية، اليوم الاحد 10 أكتوبر 2021.

يحل منتخب تونس ضيفاً ثقيلاً على شقيقه الموريتاني في مباراة الإياب بتصفيات مونديال قطر 2022، والتي يستضيفها الملعب الأولمبي بمدينة نواكشوط.

تنطلق صافرة بداية اللقاء على الملعب الأولمبي بمدينة نواكشوط في تمام الساعة 20:00 بتوقيت تونس، 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية، 19:00 بتوقيت جرينتش.

وينقل بث مباشر مباراة تونس وموريتانيا في تصفيات أفريقيا المؤهلة الى كأس العالم 2022 عبر القناة الرسمية للفيفا على موقع يوتيوب.

كما ينقل اللقاء على القناة التونسية الرياضية، بالأضافة الى قناة شركة الرياضة السعودية SSC، وعلى قناة “Sport TV5 Potugal” وكذلك على قناة LIBYA 218 وعبر شاشة Azam Sports 2.

كان المنتخب التونسي قد وضع قدماً في الدور النهائي للتصفيات الأفريقية المؤهل الى نهائيات كاس العالم 2022، بعدما حقق فوزه الثالث توالياً على حساب ضيفه موريتانيا بنتيجة 2-صفر في لقاء الذهاب.

وافتتح نسور قرطاج منافسات المجموعة الثانية بالفوز بثلاثية نظيفة على حساب منتخب غينيا الإستوائية في الجولة الأولى، قبل أن يعود بفوز ثمين من زامبيا بهدفين نظيفين في الجولة الثانية.

أما منتخب موريتانيا فقد خسر مباراته الأولى في المجموعة أمام نظيره الزامبي بهدفين لهدف، قبل أن يعود ويخسر أمام منتخب غينيا الإستوائية في الجولة الثانية بهدف نظيف.

ويحتل منتخب تونس صدارة المجموعة الثانية بالعلامة الكاملة، برصيد 9 نقاط، ويأتي بعدها منتخبي غينيا الإستوائية برصيد 6 نقاط، ويتواجد منتخب زامبيا في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، فيما يقبع المنتخب الموريتاني في المركز الرابع والأخير برصيد خالٍ من النقاط.

يذكر ان المنتخبين قد ألتقيا من قبل في 9 مناسبات، منها 5 مباريات في تصفيات كأس العالم، وغاب الفوز عن منتخب موريتانيا في مواجهاته أمام نظيره التونسي، حيث حقق نسور قرطاج الفوز في 7 مباريات سابقة، فيما انتهت مبارتين بالتعادل السلبي.

ويتأهل صاحب المركز الأول في المجموعات العشر إلى الدور الحاسم، الذي يقام بنظام خروج المغلوب بمباراتين ذهاباً وإياباً على ان يصعد الفائز إلى المونديال.