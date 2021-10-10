نتيجة مباراة الاردن وسوريا..النشامى إلى نهائي كأس غرب آسيا تحت 23 عامًا

تعرف على نتيجة مباراة الاردن وسوريا في نصف نهائي بطولة كأس غرب آسيا تحت 23 عامًا، التي لعبت مساء اليوم الأحد الموافق 10 أكتوبر على ملعب الأمير سعود بن جلوي في مدينة الراكة السعودية.

اكتسح المنتخب الاردني الأولمبي نظيره السوري بنتيجة 2/5، من بينهم ثلاثة أهداف نظيفة خلال الشوط الأول، سجلهم خالد صياحين ويزن عبد الله النعيمات وهادي عمر الحوراني.

وافتتح منتخب النشامى مهرجان الأهداف في الدقيقة السادسة عن طريق خالد صياحين، وبعد أقل من ربع ساعة أضاف يزن عبد الله النعيمات الهدف الثاني عند الدقيقة 19.

وصَعب هادي عمر الحوراني المأمورية على نسور قاسيون بتسجيله للهدف الثالث قبل دقيقة واحدة من نهاية الشوط الأول.

وحاول المنتخب السوري الاولمبي العودة إلى أجواء المباراة ببداية الشوط الثاني، إلا أن هدف التقليص الذي سجله محمد ريحانية تأخر حتى الدقيقة 62، ما منح الاردن المزيد من المساحات لإضافة أهداف أخرى فيما تبقى من وقت.

وشهدت الدقيقة 81 تسجيل محمد عبد المطلب للهدف الرابع للمنتخب الاردني، لكن لم يدم احتفال الاردن بهذا الهدف لأكثر من 5 دقائق، حيث سجل علي بشماني هدف سوريا الثاني، ليجعلها 2/4.

وخلال الدقائق المُحتسبة كوقت بدل من ضائع، عزز المنتخب الاردني تفوقه بالهدف الخامس إثر ركلة جزاء نفذها إبراهيم محمد سعادة، ليؤكد صعود بلاده إلى نهائي كأس غرب آسيا تحت 23 عامًا لمواجهة الفائز من مباراة السعودية والعراق.

كيف تأهل منتخب سوريا؟

حظى منتخب سوريا بقصة مثيرة من أجل التأهل إلى نصف النهائي، فقد خطف ورقة أفضل منتخب نجح في احتلال المركز الثاني بدور المجموعات رغم أنه جمع 3 نقاط فقط.

وتكونت المجموعة الثالثة من ثلاث منتخبات فقط هم السعودية وسوريا والبحرين ما أعفى سوريا من تطبيق قاعدة إلغاء النقاط المتحصلة من المركز الرابع كما في المجموعتين الأولى والثانية.

وفاز المنتخب السوري على البحرين في الافتتاح بأربعة أهداف لهدف، وفي المباراة الثانية خسر أمام السعودية بهدفين دون رد، ليبلغ المرحلة التالية ب3 نقاط وهدف لصالحه.

وفي المجموعة الأولى احتلت اليمن المركز الثاني برصيد 4 نقاط، واحتلت فلسطين مركز الوصافة في المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، إلا أن إلغاء نتائج وأهداف الفريقين أمام أصحاب المركز الرابع في كلتا المجموعتين أدى إلى ذهاب بطاقة أفضل ثاني لسوريا.

ويرجع آخر لقاء بين منتخب الاردن الاولمبي ومنتخب سوريا الاولمبي إلى تاريخ 17 نوفمبر 2019، ببطولة دبي الدولية الودية للمنتخبات الاولمبية، ضمن استعدادات سوريا لخوض كأس أمم آسيا تحت 23 عامًا في تايلاند مطلع عام 2020، وفاز المنتخب السوري بهدف دون رد.