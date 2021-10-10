هانز فليك يُبشر جمهور بايرن ميونخ وألمانيا عن حالة مانويل نوير

يخطط المدير الفني للمنتخب الألماني، هانز فليك للاستعانة بقائد وحارس المنتخب، مانويل نوير، في مباراة ألمانيا أمام مقدونيا الشمالية مساء غد الإثنين في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم قطر 2022.

وقبل السفر إلى سكوبي، قال فليك في هامبورج اليوم الأحد إن نوير 35/ عامًا/ اجتاز التدريب بالكامل، وتوقع إمكانية مشاركته في مباراة الغد ” أفترض أن هذا الأمر سيتم”.

كان نوير غاب عن مباراة المنتخب أمام رومانيا أول أمس الجمعة بسبب مشاكل عضلية ولعب بدلا منه مارك- اندريه تير شتيجن لاعب نادي برشلونة الإسباني.

وأضاف فليك أنه يرغب في أن يرى في الاستاد الوطني في سكوبي فريًقا ألمانيا يتحرك ” بفعالية هائلة” مشيرًا إلى أن الهدف هو تأكيد حجز تذكرة إلى مونديال قطر.

ويتصدر المنتخب الألماني مجموعته بـ18 نقطة متقدما على مقدونيا الشمالية التي تحتل المركز الثاني بـ 12 نقطة وهو نفس رصيد النقاط الذي لدى أرمينيا صاحبة المركز الثالث.

كانت مباراة الذهاب في ألمانيا انتهت بفوز مقدونيا الشمالية على المانشافت بهدفين مقابل هدف.

وقال سيرجي نابري مهاجم المنتخب الألماني إن هذه المباراة لا تزال تمثل ضيقا بالنسبة للاعبين جميعًا.

ولم يشارك قلب الدفاع انطونيو روديجر في تدريب اليوم بسبب مشاكل في الظهر وقال فليك إن عدم مشاركته ” مجرد إجراء احترازي” وقال إنه يتوقع أن كل اللاعبين الـ23 المدرجين في القائمة قادرون على المشاركة.