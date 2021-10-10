عقوبات صارمة ضد المسؤولين عن تدهور ملعب مصطفى تشاكر في الجزائر

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أعلن وزير الرياضة الجزائري عبد الرزاق سبقاق، اليوم الأحد، مساندته للاعبي منتخب بلاده الأول، مؤكدًا اتخاذه قرارات عقابية بحق المسؤولين عن تدهور أرضية ملعب “مصطفى تشاكر” معقل منتخب الجزائر.
كان رياض محرز، قائد المنتخب الجزائري، وإسلام سليماني، الهداف التاريخي لـ”الخضر”، انتقدا أرضية ملعب مصطفى تشاكر بعد الفوز العريض للفريق 6 / 1 على ضيفه منتخب النيجر أول أمس الجمعة بالجولة الثالثة للمجموعة الأولى بتصفيات كأس العالم 2022.
وقال سبقاق، في تصريحات للصحافة قبل سفر المنتخب الجزائري للنيجر “أقاسم اللاعبين والجماهير نفس الشعور. الآن استوعبت معنى العصابة وما كان يقوله رئيس الجمهورية، العصابة ليست أشخاصًا فقط وإنما ثقافة وعقلية وهي مترسخة لدى كل واحد منا. هناك من يتصرف في المنشآت الرياضية العامة كشخص عابر”.
وأضاف “مثلما قال اللاعبون، دولة بحجم الجزائر تصل لهذه الوضع، إنه لأمر مؤسف”.
وتابع “اتخذنا بعض القرارات الفورية التي تعتبر حلولا آنية لمعالجة القضية، لكن المعضلة أعمق من ذلك، سنتخذ بعض الخطوات المدروسة مع المختصين لمعالجة الإشكال المطروح”.
وكشف سبقاق عن نقل حق التصرف في أرضية ملعب مصطفى تشاكر للاتحاد الجزائري لكرة القدم الذي يتعين عليه تلبية متطلبات اللاعبين، مبرزًا أنه طلب تشكيل فريق عمل مهمته إعداد خطة مدروسة تستهدف الوصول لحلول مستدامة.
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